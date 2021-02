Asta e cea mai TARE simulare din fotbal! INCREDIBIL cum a vrut un fotbalist sa ii atraga atentia arbitrului! Imaginile care fac inconjurul planetei

Imagini incredibile au fost surprinse la un meci din Guatemala.

Unul dintre jucatorii unei echipe din liga a treia a devenit viral pe internet dupa ce a fost protagonistul uneia dintre cele mai ciudate simulari vazute vreodata.

In momentul in care arbitrul era atent la un jucator accidentat, Robinson Ramos a gasit pe gazon un obiect aruncat din tribune, l-a luat si s-a lovit cu el in cap, acuzand apoi ca ar fi fost lovit de oamenii prezenti la meci.

Potrivit jurnalistilor de la The Guardian, scena a fost intrerupta de adversarii fotbalistului, care au incercat sa-l ridice cu forta de pe gazon.

Nici arbitrii nu l-au crezut pe Ramos, acordandu-i in continuare atentie jucatorului care chiar se accidentase si pentru care au intervenit medicii.

Player fakes being hit by object during Guatemalan football match https://t.co/pxX3oGYZuU pic.twitter.com/ETnx2t9VRs — Guardian sport (@guardian_sport) February 23, 2021

