Arda Turan își începe cariera de antrenor! A bătut palma cu noua sa echipă

Fostul jucător de la Atletico Madrid și Barcelona s-a înțeles deja cu noua sa echipă. Va antrena în liga secundă din Turcia, la Eyupspor, una dintre echipele cu pretenții pentru promovarea în Superlig, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Noua echipă a lui Arda este pe locul trei în a doua ligă din Turcia, cu 57 de puncte, la egalitate cu locul doi, ocupat de Rizespor. Ca să promoveze direct, Turan va trebui să termine sezonul în primele două echipe.

În caz contrar, Eyupspor se va duela la baraj cu celelalte echipe implicate în lupta pentru promovare.

