Anunțul care le dă speranțe fanilor Barcelonei: „Haaland poate aștepta!” Raiola a vorbit despre transfer

Atacantul norvegian se află pe lista Barcelonei, fiind lovitura pe care Joan Laporta încearcă să o dea pe piața transferurilor. În acest sens, președintele Barcelonei s-a întâlnit cu Mino Raiola, agentul jucătorului, în urmă cu o săptămână, pentru a discuta posibile transferuri.

Pe lângă gruparea de pe Camp Nou, mai există nume importante din fotbal interesate de transferul lui Haaland, iar pentru catalani, problemele financiare ar putea reprezenta un minus important. Laporta i-ar fi cerut lui Raiola să aibă răbdare astfel încât Barca să își poată rezolva problemele financiare, pentru a-și putea permite transferul atacantului.

„Haaland poate aștepta! Barcelona va continua să fie unul dintre cele mai mari cluburi din lume”

Mino Raiola a vorbit din nou despre cel mai valoros jucător pe care îl are sub semnătură. Întrebat despre șansele Barcelonei în lupta pentru atacantul Borussiei Dortmund, agentul a oferit un răspuns care le-a dat speranțe fanilor catalanilor.

„Poate Haaland să o aștepte pe Barcelona? Haaland poate aștepta pe toată lumea. Nu avem un preacord cu nimeni. Vom căuta cea mai bună opțiune și nu exclud încă un an la Dortmund, teoretic, încă este posibil.

Barcelona va fi în continuare unul dintre cele mai mari cluburi din lume, în ciuda situației actuale. Într-un an sau doi își vor reveni. Barcelona are puterea de a crea acorduri economice importante. Au nevoie de un an sau doi pentru a reveni”, a declarat Mino Raiola citat de Mundo Deportivo.