44.700.000€ pentru transferul lui Romelu Lukaku

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Napoli este interesată de serviciile internaționalului belgian Romelu Lukaku.

Italianul a mai informat pe platforma Twitter/X că orice club interesat de atacant poate activa clauza de reziliere a fotbalistului în valoare de 38 de milioane de lire sterline (44.7 milioane de euro).

Fabrizio Romano susține că ”Chelsea insistă că nu vrea să-l mai împrumute pe Lukaku”. Rămâne de văzut dacă fotbalistul va părăsi, așadar, definitiv trupa de pe ”Stamford Bridge”.

???????????? Chelsea insist they have no plans to loan out Romelu Lukaku as things stand.#CFC are aware of Napoli interest with Antonio Conte as new head coach, as initial approaches already took place.

£38m exit clause available for any club interested in Lukaku this summer. pic.twitter.com/gM0uCrXJ6y