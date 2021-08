"Am meritat să egalăm!" Antrenorul oaspeților, optimist înainte de retur. Acuză un offside la golul CFR-ului

David Wagner a fost mulțumit de rezultat.

Antrenor neamț al celor de la Young Boys crede că echipa sa a fost superioră și a meritat golul din final. Wagner speră că avantajul terenului propriu se va simți la meciul retur, iar baieții săi vor profita și vor obține victoria care să-i ducă în playoff-ul Champions League.

"Cea mai mare problema a noastră a fost că am luat gol atât de repede. Oricum, cred că a fost offside la gol. Dacă ne uităm pe statistici, vedem că am dominat meciul și am meritat să egalăm. Suntem la pauza, e 1-1, suntem bucuroși că vom juca returul acasă, pe stadionul nostru. Rezultatul e în mâinile noastre", a spus David Wagner, pentru digisport.

"Am fost surprinși"

"Tot ceea ce văzusem până a fost cu o linie de 4, dar la încălzire ne-am dat seama că s-ar putea să joace în 5. Am fost surprinși. Am încercat înainte de meci în timpul limitat pe care l-am avut să pregătesc jucătorii pentru ambele variante. Nu cred că este o echipa favorită", a spus David Wagner, pentru sursa citată.