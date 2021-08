O altă ipoteză despre conflictul de la CFR. Acuzații grave trimise către Cluj, după izbucnirea scandalului Chipciu

Alexandru Chipciu a fost dat afară de la CFR Cluj, după ce s-ar fi bătut cu Otto Hindrich.

21:00 Giovanni Becali i-a răspuns lui Gabi Răduță. Impresarul lui Alexandru Chipciu spune că, într-adevăr, clientul său are un salariu mare, dar nu crede că acesta este motivul real din spatele despărțirii dintre fotbalist și club.

"Asta nu pot să vă spun eu, ci conducerea. Eu pot să vă spun că Chipciu are în continuare un contract cu CFR. Poate i s-a interzis să se antreneze cu prima echipă, dar firma Becali caută un contract pentru următorii doi ani pentru Chipciu. Eu nu cred că îl îndepărtează pentru salariu. Știu de incident, știu că a fost o intrare, o contră, Alex s-a supărat, a scos tricoul și a plecat de la antrenament.

Probabil o să i se dea o amendă, trebuie să răspundă pentru asta. Nu trebuia să se ducă la vestiar și să părăsească antrenamentul, mai ales că el e profesionist și a trecut pe la echipe mari. El are contract tot sezonul ăsta cu CFR. Dacă vrea să rezilieze trebuie să își găsească echipă. Are cel mai mare contract din România. Are un contract foarte mare", a spus Giovanni Becali pentru ProSport LIVE.

20:00 Gabi Răduță, omul care l-a descoperit pe Alexandru Chipciu, pe când era la Rapid, crede că acest conflict e exagerat.

El crede că Alexandru Chipciu este un tip calm, iar decizia de a-l scoate din lot nu îi aparține lui Marius Șumudică.

Gabi Răduță: "Nu cred că Alex Chipciu a sărit la bătaie"

"Eu nu cred că Marius a luat hotărârea asta. În primul rând, eu îl știu pe Alex Chipciu și el nu este un copil recalcitrant, e un copil foarte educat. Eu îi zic copil, chiar dacă nu mai e copil, pentru că eu l-am adus la Rapid în 2003-2004 și nu am putut să îl păstrăm, pentru că nu am avut unde să îl cazăm. În afara faptului că e un fotbalist bun, e și un caracter desăvârșit.

E prea mult spus că a sărit la bătaie. Eu nu îl știu așa! A crescut lângă mine. Știu ce caracter are, îi cunosc familia, provine dintr-o familie bună. Nu a avut astfel de conflicte până acum. Antrenorii cu care a lucrat, Răzvan Lucescu, Reghecampf, Olăroiu, niciunul nu s-a plâns de comportamentul lui și nu e în regulă ceea ce i se întâmplă, pentru că nu e așa, sub nicio formă! Nu cred că a sărit el la bătaie, pentru că nu a fost niciodată așa.

Marius este antrenorul și omul care ține vestiarul, își apropie grupul. Are un caracter frumos, provine dintr-un fotbalist. Nu e un antrenor din ăsta rigid, care nu are flexibilitate în ceea ce privește jucătorii. El a lucrat cu caractere mult mai dificile decât Alex Chipciu.

Chiar dacă nu sunt implicat la CFR Cluj, eu cred că lui i s-a pregătit ceva. Având un salariu foarte mare, bănuiesc că nu vor să mai continue cu el. Sau i s-o fi propus o diminuare de salariu… De-a lungul timpului i s-au tot pus în cârcă tot felul de chestii neadevărate în contextul în care știți prea bine că el anul ăsta a jucat foarte bine, a fost un jucător determinant pentru CFR Cluj.

"Șumudică e cel mai bun antrenor din România"

Nu se bagă nimeni peste Șumudică, într-adevăr, pentru că el este, din punctul meu de vedere, cel mai bun antrenor din România în momentul de față. Dar cred că sunt momente în contextul în care clubul are niște cheltuieli majore în care i se spun anumite lucruri, i se sugerează anumite lucruri.

Bănuiesc că l-a scos din antrenament așa în urma unei reacții spontane a jucătorului, dar nu s-a gândit să renunțe la el. Dimpotrivă, a a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui, din ce am citit eu prin presă.

Nu cred că a plecat de la Chipciu conflictul. Eu cred că e o problemă internă și cei din club se gândesc să îi diminueze salariul", a spus Gabi Răduță, pentru ProSport.