Patronul CFR-ului intervine în scandalul cu Chipciu! Ce decizie a luat în cazul jucătorului 

Alexandru Chipciu (32 ani) este în centrul scandalului la CFR Cluj.

Mijlocașul român a fost exclus din lotul pentru meciul cu Young Boys din preliminariile Champions League, după un incident violent. Chipciu s-a enervat la antrenamente și l-ar fi lovit pe tânărul portar Otto Hindrich, iar Marius Șumudică a anunțat că acesta nu va mai face parte din lot.

Deși s-a scris că fotbalistul va fi exclus complet din lot, decizia în cazul său nu ar fi definitivă. Conform ProSport, mijlocașul va fi exclus pentru meciul cu Young Boys, însă asta nu înseamnă că despărțirea de fotbalist va fi definitivă. Neluțu Varga ar urma să ia decizia finală în cazul lui Chipciu, după meciul cu Young Boys.

Reținerile conducerii sunt legate de partea financiară. Chipciu a devenit în ianuarie 2020, la data transferului, cel mai bine plătit fotbalist din Liga 1. Șefii din Gruia au investit peste 600 000 de euro în transferul său, iar până acum, suma plătită în schimbul său nu se justifică. Sursa citată informează că oficialii clubului ar fi de părere că jucătorul poate fi util pentru echipă în continuare, mai ales în meciurile din cupele europene.

„Nu am nevoie de astfel de jucători!”



La conferința de presă premergătoare meciului cu Young Boys, Marius Șumudică a vorbit despre conflictul de la antrenamente în care a fost implicat Chipciu și a dezvăluit că este dezamăgit de atitudinea jucătorului.

„El a preferat, s-a manifestat de așa natură încât a trebuit să îl elimin din grup, nu pot să accept la nesfârșit, mai există insulte, clinciuri, nu pot să accept lupta.

Pentru un jucător niciodată nu o să stric atmosfera din grup. Eu am luat o simplă decizie, l-am scos din antrenament, de fapt el a părăsit antrenamentul, nu am văzut in viața mea jucător care să îți scoată maioul și să iasă de pe teren, fiind nervos.

L-am întrebat ce s-a întâmplat, de ce face lucrul asta, a zis că e nervos și nu poate continua antrenamentul, iar având în vedere că juca în două zile meci important, pentru mine a fost următorul pas sa anunț conducerea clubului să fie scos de pe lista UEFA și să nu continue în acest grup fiindcă nu am nevoie de astfel de jucători.

El și-a ales drumul, l-a ales singur și nu vreau să comentez, nu fac un caz Chipciu, e un jucător valoros, a jucat de fiecare dată, a marcat un gol care ne-a calificat. Nici până în momentul de față... mă așteptam totuși la niste scuze, dacă ar fi vrut să facă un pas de reconciliere. Nu trebuia să le ceara mie, trebuia să le ceară grupului, nu le-am primit, am considerat ca drumurile noastre se despart.

Din momentul de față, Chipciu nu mai face parte din lotul CFR-ului și nu mă mai întrebați, asta e decizia strict antrenorului Șumudică”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă dinaintea duelului cu Young Boys Berna.