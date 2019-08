Un campion mondial la box a fost facut KO la tribunal! Ce i-a facut propriei fiice

Un campion mondial la box a fost facut KO la tribunal. Va sta 18 ani dupa gratii pentru ca si-a abuzat sexual fiica.

Argentinianul Carlos Baldomir a fost adus in catuse la tribunal, unde si-a primit sentinta - 18 ani de inchisoare pentru ca a intretinut raporturi sexuale cu fiica lui. Si asta s-a intamplat timp de 2 ani. Fetita avea atunci doar 7 ani.



Procesul a durat 3 ani, timp in care argentinianul a stat in arest preventiv. Carlos a fost campion mondial in 2006, iar Mayweather a fost cel mai tare adversar al sau.