"Spaima italienilor" da cu pumnul la PRO X! Alex Luiuz a povestit de unde vine porecla sa. Asalt in Ring e IN DIRECT pe 18 octombrie

E fan Tyson si i se spune "Spaima italienilor". Un boxer din Iasi isi pune adversarii pe fuga. Luiuz e moldoveanul rau ca Tyson.

ASALT IN RING LA IASI, PRO X, 18 OCTOMBRIE. Alex Luiuz a povestit pentru ProTV cum a ajuns sa fie numit "Spaima italienilor".

"Mi se spune spaima italienilor pentru ca a trebuit sa boxez cu un italian si el nu a mai vrut sa boxeze", a povestit Luiuz.



Rivalii nici nu reusesc sa-l atinga.

"Nu am cicatrici, nu am urme! Inca sunt destul de frumos", a mai spus el.

Luiuz se va bate la Iasi, in gala Asalt in Ring, pe 18 octombie, la PRO X. El vrea sa intre in Jandarmerie.

