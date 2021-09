Scandal imens în Italia din cauza tatuajelor unui boxer: „Am rămas șocat! Sunt obscene!”

După meciul dintre Michele Broili și Hassan Nourdine s-a declanșat un adevărat scandal. Broili a fost învins, duminică seară de adversarul său, într-un meci care a stârnit numeroase discuții și a adus critici la adresa Federației de Box din Italia.

Tatuajele lui Broili au fost cele care au declanșat scandalul, boxerul având desenate pe corp simboluri naziste și fasciste. Autoritățile din sport s-au arătat indignate de faptul că un sportiv care are tatuat chiar și steagul cu inscripția SS (n.r Schutzstaffel, organizație paramlitară nazistă), aparține Federației de Box profesionist.

„Am rămas efectiv șocat!”

Nourdine, câștigătorul meciului, s-a arătat indignat de tatuajele adversarului său și a dezvăluit asta pentru presa din Maroc.

„Când am intrat în ring și i-am văzut tatuajele, am rămas șocat. Mi se par obscene. Nu există vreo justificare. Federația Italiană de Box ar fi trebuit să realizeze de la început că acest boxer a avut aceste simpatii. Incitarea la ură poate fi pedepsită prin lege”, a spus Nourdine conform The Guardian.

Mii de urmăritori au reacționat furioși

Pe transmisia în direct a luptei, miile de urmăritori care au vizionat meciul s-au înfuriat după ce au descoperit tatuajele lui Broioli, acesta avea desenat pe corp numărul 88, codul pentru cunoscutul salut 'Heil Hitler' (n.r Trăiască Hitler); simbolul Totenkopf (n.r unitatea militară care ajuta la conducerea lagărelor naziste).

Mai mult, înainte de luptă, Broili a făcut și salutul fascist către membrii staff-ului său.