Leonard Doroftei face o mărturisire dureroasă

Fost mare sportiv al României, Leonard Doroftei e un caz emblematic pentru campionii tricolori care caută să-și găsească, după retragerea, un trai mai bun în străinătate. Adulat de public pentru felul în care se sacrifica în ring și pentru tehnicitatea sa ridicată, fostul elev al lui Titi Tudor s-a stabilit de trei ani în Canada.

Își deschisese un restaurant în Ploiești, orașul său natal, însă după ce a avut succes cu afacerea sa, "Dorin" a fost obligat să o închidă. Subiectul e arhicunoscut. Certuri cu Primăria, mutarea PUB-ului într-o zonă periferică și alte cauze l-au făcut pe Doroftei să plece în Canada.

”Nu am cerut ceva. Primăria mi-a oferit, asta a fost durerea mea, mi-a dat, apoi mi-a luat, mi-am băgat banii acolo și apoi au dispărut. M-am trezit cu nea Titi ( – antrenorul Titi Tudor) acasă și mi-a spus să mergem la Primărie. A vorbit cu primarul și i-a cerut acestuia o afacere.

Imediat, primarul a scos o hârtie și ne-a oferit un spațiu. Când am văzut ce este acolo… Am adus un proiectat și când am aflat cât costă, nea Titi m-a lăsat singur și așa m-am curățat. Am picat într-o poveste aiurea. Am încercat să fac ceva și aia a fost. Finalul îl știți. Titi s-a retras, m-a lăsat singur.

Mi-au dat acel spațiu pentru 25 de ani. După 10 ani am primit notificare să-l evacuez pentru că au pus bulina roșie pe clădire. Acolo au fost ultimii mei bani. Nici casa nu am terminat-o, iar proiectantul a cerut de zece ori mai mult decât a spus inițial. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, să fie sănătos.

Problema este că trebuia să fiu matur, să-mi fac sală, dar nu am vrut pentru că îi făceam concurență antrenorului meu, cel care m-a lăsat singur. Afacerea a picat aiurea, de aia am și luat foc. A fost dureros. Am picat într-o mocirlă. Împins în ea.

Acolo, acum, spațiul e gol, e paragină, nu e reparat. Au vrut să mă protejeze să nu cadă blocul pe mine, dar pe oamenii ăia de ce nu-i ajută, să le repare blocul? Am citit unele comentarii și știu ce gândește lumea. Ar fi bine să-și vadă fiecare de treaba lui.

Am investit banii mei, munciți, ce am câștigat eu nu am câștigat ușor. Eram plin de sânge, așa câștigam banii. Pentru că nu am avut nicio culoare politică, au profitat de mine cât au putut. Și s-au apucat să mă lovească. M-a sunat cineva, nu direct Băsescu (n.r. – președintele Traian Băsescu), am refuzat propunerea și de atunci toate s-au dus în cap”, a declarat Doroftei, la Radio Gold FM, citat de Fanatik.

Leonard Doroftei, două medalii de bronz la JO

A cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior cu cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Pe 24 octombrie 2003, Doroftei urma să dispute un meci împotriva panamezului Miguel Callist. Meciul a fost anulat însă după ce românul a depășit greutatea categoriei sale la cântarul oficial Doroftei a pierdut astfel titlul de campion mondial WBA.

S-a retras după lupta pierdută împotriva celebrului Arturo Gatti de pe data de 24 iulie 2004, ce a contat pentru centura WBA a canadianului de la o categorie superioară. Pe 23 noiembrie 2012, a devenit noul președinte al Federației Române de box înlocuindu-l pe Rudel Obreja. Moșu' s-a stabilit în Canada, unde are o sală și antrenează juniori.