de Alexandru GANCI

Între două ieșiri în club și cu o mână ruptă, Floyd Mayweather l-a umilit pe Aaron Chalmers.

“Mi-am rupt mâna în prima rundă, când am dat primul croșeu. Știți că am probleme cu mâinile, iar Aaron e un dur, poate să încaseze și are bărbie tare”, a declarat Floyd cu un zâmbet larg pe față la conferința de presă.

Meciul a fost o demonstrație necesară a faptului că un Floyd grasuț, cu o mână ruptă, la aproape 50 de ani, după o noapte de petrecere și fără să se încălzească este la ani lumină distanță de o vedetă reality, care vrea să fie campionul “influencerilor”, așa cum a declarat chiar el dupa meci.

Floyd s-a distrat în prima rundă, pentru ca apoi să-i aplice britanicului o lecție de box, din care se pare că acesta nu a înțeles nimic.

Extrem de prietenos și amabil, Floyd a avut doar cuvinte bune despre adversarul său, deși atitudinea sa părea să spună altceva.

Cu toate astea, 50 Cent și Eddie Hearn nu au ratat ocazia să-l ia peste picior pe Floyd pentru că a luptat în fața unei săli goale, dar dacă 50 Cent a avut o problemă cu Floyd, Eddie Hearn s-a arătat dezamăgit de modul în care a fost organizat meciul, probabil pentru că există o rivalitate între el și firma care a promovat evenimentul.

În ciuda faptului că Floyd lupta pentru prima dată in Marea Britanie, organizatorii nu au reușit să vândă decât a cincea parte din numărul total de bilete din O2 Arena, adica maxim 4.000 de oameni.