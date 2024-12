Doroftei - Balbi și Doroftei - Spadafora, posibile meciuri în 2025

"Moșul" este fost campion mondial (1995), european (1996 / + bronz, în 1993) și dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice (1992, 1996) în boxul amator și fost campion mondial la profesioniști (WBA, categoria ușoară / 5 ianuarie 2002 - 24 octombrie 2003). Sportivul și-a deschis recent o sală de box în București și a făcut niște declarații surprinzătoare.



Conform acestora, ploieșteanul poate boxa anul viitor contra lui Raul Balbi (Argentina / 51 de ani), împotriva căruia a făcut două meciuri memorabile în 2002, și contra lui Paul Spadafora (SUA / 49 de ani), singurul adversar cu care a remizat în cele 24 de meciuri la profesionioști.

Din păcate, revanșa cu Arturo Gatti, cel care i-a pus capăt carierei de pugilist profesionist lui Doroftei, pe 24 iulie 2004, printr-un KO în runda a doua, nu mai este posibilă, pentru că pugilistul canadian a decedat în 2009, existând suspiciuni că a fost ucis de soție într-o vacanță în Brazilia.



"Balbi mă sună și îmi spune că mai vrea un meci"

"(Putem să te revedem în ring, ca pe Mike Tyson?) Cu siguranță, da. Anul viitor va fi un an frumos. Un an cu sportivi de calitate și un an cu meciuri frumoase, care vor fi pentru nostalgici. Nu vreau să-i stric bucuria soției mele, care spune că e în sfârșit fericită că nu mai sunt boxer. Vor fi doar câteva meciuri, nu multe (râde). Nu am treabă cu youtuberi, cu politicieni... Nici nu vreau să-i cunosc pe politiceni.



Balbi are treabă cu mine, mă sună și îmi spune că mai vrea un meci. Până acum, România - Argentina e 2-0. Eu am treabă cu Spadafora, am treabă cu Balbi, cu Gatti, Dumnezeu să-l odihnească!, nu mai boxa. Dar mai există o șansă cu fiul lui (n.r. - Arturo Gatti Jr., boxer canadian de 16 ani), pe care l-am cunoscut și e un supertalent. Mi-a plăcut, e un copil care va zgudui ringurile", a declarat Doroftei.



Foto - Gabriel Chirea, Getty Images