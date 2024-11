"Iron Mike" le-a mulţumit susţinătorilor şi a reamintit de problemele medicale care l-au forţat să amâne lupta programată iniţial în vară.



"Este una dintre acele situaţii în care pierzi, dar tot câştigi. Sunt recunoscător pentru seara trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată”, a început el, înainte de a vorbi despre problema de sănătate (ulcer) pe care a suferit-o în vară, care l-a obligat să amâne lupta programată iniţial pentru 20 iulie.



Aproape am murit în iunie. Am avut opt transfuzii de sânge. Mi-am pierdut jumătate din sânge şi 25 de kilograme în spital şi a trebuit să lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea şi pentru a lupta, aşa că am câştigat. Faptul că fiii mei m-au văzut ţinând piept şi terminând opt runde cu un luptător talentat de jumătate din vârsta mea, într-o arenă plină, este o experienţă pe care niciun om nu are dreptul să o ceară. Vă mulţumesc", a încheiat el.



În faţa a peste 72 000 de spectatori şi a abonaţilor unei cunoscute rețele de streaming, Mike Tyson a pierdut prin decizia unanimă a arbitrilor-judecători.

Sumele amețitoare câștigate de Jake Paul și Mike Tyson, după meciul din Texas

Potrivit TalkSport, Paul va încasa 40 de milioane de euro pentru această victorie, în timp ce Tyson va primi jumătate din această sumă, respectiv 20 de milioane de euro. Aceste sume reprezintă doar baza financiară stabilită înainte de meci.



Cei doi sportivi vor împărți, de asemenea, o parte din câștigurile generate de Netflix, deși valoarea exactă a acestor încasări nu a fost încă dezvăluită.