Britanicul Daniel Dubois şi-a păstrat titlul de campion mondial WBO la categoria grea, învingându-l pe compatriotul său Fabio Wardley, care a aruncat prosopul încă din repriza a doua, sâmbătă, la Londra.

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În această revanşă mult aşteptată după prima lor confruntare – un meci acerb de 11 runde disputat în luna mai a anului trecut –, Dubois (29 de ani) nu i-a lăsat nicio şansă adversarului său, trimiţându-l la podea după aproximativ cincisprezece secunde cu o directă de dreapta. Wardley ar fi putut fi oprit încă de la sfârşitul primei runde, dar a fost în cele din urmă salvat de gong.

Însă, încă de la începutul rundei a doua, Daniel Dubois nu a încetat să-şi bombardeze adversarul cu lovituri, până când a fost aruncat prosopul şi arbitrul a pus capăt meciului. „Fabio este un mare luptător, care revenea pentru a doua oară, dar acesta a fost momentul meu şi vremea mea”, a declarat Dubois.

„Aveam intenţiile mele, «intenţii rele», încă de la început. Prima dată, eram cu spatele la zid. De data aceasta, trebuia pur şi simplu să urc în ring şi să arăt că nu glumesc”, a adăugat Dubois.

Astfel, el îşi aduce palmaresul la 24 de victorii, dintre care 23 înainte de limită, şi trei înfrângeri, în timp ce Wardley, în vârstă de 31 de ani, are acum 20 de victorii, două înfrângeri şi un egal.

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