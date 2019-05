Ciocan si-a donat primele manusi purtate in America! Gestul superb al campionului din box

Greul Ciocan a scos la licitatie manusile cu care a boxat prima data in America. Banii vor ajunge la copii.

Cu 900 de Euro s-au vandut manusile lui Ciocan. Greul din Galati a contribuit si el cu 1500 de euro ca sa-i ajute pe copii. Licitatia a avut loc la un festival de vinuri, tinut la Galati.



Ciocan a luat o pauza. In schimb, Morosanu revine in ring si va lupta in gala de la Cluj, pe 6 iunie, la PRO TV.