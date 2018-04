Ce nebunie de KO! Povetkin si-a DISTRUS adversarul cu o lovitura devastatoare! Medicii au intervenit de urgenta! VIDEO

Primul main event al galei de la Cardiff a oferit un KO extraordinar.

Alexander Povetkin aa reusit sa-si pastreze cele 2 centuri pe care le detine la categoria grea - cea intercontinentala WBA si cea internationala WBA - dupa o victorie senzationala in fata lui David Price! Englezul din Liverpool a fost sustinut puternic de fanii din Cardiff dar nu a reusit sa-i faca fata lui Povetkin.

Povetkin, cel care are o singura infrangere in cariera, in fata lui Vladimir Klitschko, l-a trimis la podea pe Price in runda a 5-a cu un croseu de stanga precedat de o lovitura cu dreapta care l-a zdruncinat pe englez.

Povetkin continua astfel seria victoriilor, ajunga la cea de-a 34-a in 35 de meciuri. In ultima sa lupta l-a invins pe Cristian Ciocan in Rusia la decizie.