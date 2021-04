BREAKING NEWS! Morosanu a ramas fara permis dupa ce a condus sub influenta alcoolului!

Luptatorul a dat de belea inainte de sarbatorile pascale.

Aflat la volan pe Bulevardul Decebal din capitala, sportivul a fost oprit de politistii rutieri, pentru ceea ce se voia a fi un control de rutina, exact cum se procedeaza in aceasta perioada a sarbatorilor. Catalin Morosanu a prezentat politicos actele celor doi agenti, iar, dupa verificare, acestia au decis, potrivit procedurii, ca soferul sa fie testat si cu aparatul etilotest.

Iritat de situatie, sportivul s-a indreptat catre una dintre masinile de politie aflate in zona si s-a pus pe suflat. Rezultatul a dovedit o alcoolemie, conform unor surse, de 0,4 mg alcool pur in aerul expirat. Potrivit Cancan, Catalin Morosanu a gesticulat, la un moment dat, nervos, semn clar ca nu-i convenea deloc situatia in care se afla.

Agentii de la Rutiera nu s-au lasat deloc impresionati si au aplicat legea. Astfel, Morosanu s-a ales cu permisul suspendat pentru o perioada de 90 de zile, dar si cu amenda aferenta.

Sursa foto: Cancan