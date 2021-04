Legatura inedita dintre succesul lui Catalin Morosanu si Radu Mazare: "'Lasa sa-l bat eu pe moldoveanul ala!'. Cum i-a influentat cariera 

Catalin Morosanu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Celebrul luptator de kickboxing a facut dezvaluiri despre viata sa, despre problemele pe care le-a avut in copilarie, dar si despre cum a descurs cariera sa. Morosanu a vorbit despre un moment important de la inceputul perioadei in care a descoperit luptele, facand referire la evenimentul si oamenii care l-au descoperit.

"M-am dus la o preselectie SuperKombat, organizata de promotorul Eduard Irimia. El m-a promovat si m-a descoperit, am o recunostiinta fata de el. Acolo, pentru prima data, m-am batut intr-un ring de profesionisti. Nu luptasem in viata mea, nu stiam cum e sa ai meciuri oficiale. Si uite asa m-am luptat cu un bodyguard de-al lui Radu Mazare, l-am batut. Dupa aceea a venit seful lui, 'lasa sa-l bat eu pe moldoveanul ala'. L-am batut si pe el. Atunci s-au intrebat cine e asta mic care ii bate pe astia mari. Aveam 80 kg, nu 100 cate am acum. M-a vazut si Radu Petreanu de la Vacanta Mare si, impreuna cu Eduard Irimia, m-au promovat, mi-au spus ca o sa ajung departe. Cu ajutorul lor am ajuns unde sunt in momentul de fata.", a declarat Morosanu.

