BLACK FRIDAY 2018 | Ziua in care reducerile o iau razna: masini, diamante si lingouri de aur vandute la reducere!

Black Friday a aparut in 2011 in Romania, pe site-ul eMAG.

Anul acesta, Black Friday are loc pe data de 16 noiembrie, cand majoriteatea magazinelor au reduceri generoase. Istoria Black Friday in Romania se leaga de eMag, care a dat startul in 2011. De atunci, evenimentul a luat amploare si a devenit aproape un standard in industrie.

Daca in 2011 a fost o afacere la scara mai mica, in 2015 romanii puteau cumpara deja lingouri de aur si masini la reducere de Black Friday. Tot atunci a avut loc o comanda uriasa: 85.590 de euro!

In 2016 s-a trecut la nivelul urmator, cu diamante, bilete la festivaluri si pachete de energie electrica. In joc au intrat si 2000 de partenerii din marketplace care au contribuit la cele 1 milion de produse.

In 2017, au fost 2 milioane de produse de Black Friday la eMag, cu 4000 de parteneri in marketplace, care au oferit electrocasnice, telefoane mobile, produse pentru casa si copii, imbracaminte si incaltaminte, pana la vouchere pentru bilete de avion, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice si de servicii medicale, toate cu reduceri atractive.

Si anul acesta urmeaza mari surprize de Black Friday, insa acestea vor fi publicate doar pe 16 noiembrie pe eMag.