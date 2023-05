Competiția care anul acesta își sărbătorește majoratul, în cel de-al 18-lea sezon din istorie, a programat de vineri până duminică 257 de meciuri de baschet 3x3, într-un adevărat festival de sport în aer liber.

A doua etapă din circuitul național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball s-a încheiat cu victoria echipei Foreign Ballers, care a învins dramatic, 17-15, campioana primei etape CSM Constanța. Câștigătoare recent a Ligii Campionilor la volei, cu VakifBank Istanbul, Alexia Căruțașu a dat startul finalei jucate pe terenurile din Universitatea Politehnica București.

Cea mai bună jucătoare de volei crescută în România în ultimele decenii a revenit pentru puțin timp la una dintre celelalte pasiuni ale ei, baschetul. “Da, nu știu cum de n-am ales baschetul, în familia mea doar bunicul meu și mătușa mea sunt din volei, în rest toți sunt din baschet. Dar cred că dacă m-aș întoarce în timp, tot volei aș alege”, a spus Alexia, care a efectuat tragerea la sorți și a dat simbolic prima pasă înainte de startul finalei masculine la categoria Open de la Sport Arena Streetball.

Marea favorită, CSM Constanța, a înregistrat primul eșec din acest sezon, deși conducea la o diferență confortabilă, 11-5, la jumătatea celor 10 minute regulamentare. Foreign Ballers a revenit spectaculos în a doua parte a meciului și a preluat conducerea cu doar 27 de secunde înainte de final, 16-15, reușind apoi să reziste pe final și să mai puncteze încă o dată pentru a închide meciul.

În finala categoriei Open Feminin, Agro Squad a trecut de ICIM Arad cu 14-11 pentru al doilea succes consecutiv din acest sezon. Cătălina Ion și-a condus echipe spre victorie cu 25 de puncte marcate în cele patru meciuri disputate și a fost desemnată cea mai bună jucătoare a turneului. La Open Masculin, premiul individual i-a revenit lui Jordan Swopshire cu 47 de puncte și 10 reușite din spatele semicercului.

Finala categoriei sub 18 ani a fost unul dintre cele mai disputate meciuri ale turneului. Alex Moroșanu a marcat coșul de două puncte decisiv, în prelungiri, iar echipa sa Belelele lu’ Impresar a trecut de Oțelul Galați cu 14-12.

Ultima zi a competiției a avut parte și de un moment special, un meci demonstrativ de baschet în scaun rulant, realizat de către membrii echipei Bucureștiului, care au oferit un exemplu de pasiune și determinare pentru toți cei prezenți. Baschetul în scaun rulant este una dintre cele mai practicate discipline sportive printre persoanele cu dizabilități fizice, cu peste 100.000 de sportivi la nivel mondial, atât amator cât și profesionist.

Puștii au luat cu asalt terenurile din Politehnică, peste 90 dintre echipe fiind înscrise la copii și juniori, de la sub 10 ani la sub 18 ani. De asemenea s-a înregistrat un record de participare la categoria sub 14 ani feminin, acolo un s-au înscris opt echipe.

Chiar ploaia a perturbat programul inițial și o parte dintre meciuri s-au desfășurat la interior, în Arena Universității Politehnica București, proaspăt renovată, atmosfera a fost la fel de încinsă. Ziua de sâmbătă s-a încheiat puțin după miezul nopții, însă bucuria de a juca baschet n-a fost deloc alterată de ora târzie.

Circuitul național Sport Arena Streetball Tour mai are programate alte trei etape (30 iunie – 2 iulie, 28-30 iulie și 25-27 august) precum și o finală, care va avea loc la Constanța în perioada 8-10 septembrie. Campioana Sport Arena Streetball Tour 2023 la categoria Open Masculin va reprezenta România în circuitul mondial FIBA 3x3 World Tour, Mastersul de la Amsterdam.

Evenimentele Sport Arena Streetball sunt susținute de către Mastercard, Nike, Horizon, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.