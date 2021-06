Tragedie in sport! Atletul Abdalelah Haroun a murit la 24 de ani, intr-un accident rutier 

Lumea sportului este in stare de soc! Atletul Abdalelah Haroun a murit la 24 de ani, intr-un accident rutier care a avut loc la Doha, Qatar.

Haroun era unul dintre sportivii cotati cu sanse mari la castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nascut in Sudan, el concura pentru Qatar din 2015. Abdalelah Haroun a castigat argintul la Campionatele Mondiale in sala din 2016 si aurul la Jocurile Asiatice din 2018, potrivit Associated Press.

In cariera sa, acesta a mai cucerit bronzul la Londra, in proba de 400 de metri plat de la Cupa Mondiala din 2017.