Usain Bolt stabilise cel mai bun timp în urmă cu 22 de ani, trecând linia de sosire după 47.33 secunde, iar jamaicanul de 16 ani a reușit să opreacă cronometrul la 47.26, la o competiție din Grenada.

"De vara trecută, am țintit acest record. Este un sentiment minunat că am reușit", a declarat Nickecoy Bramwell.

Cu 11 titluri mondiale în palmares, Usain Bolt (37 de ani) s-a retras după Campionatele Mondiale din 2017, de la Londra, unde a pierdut ultima sa finală din cauza unei accidentări.

16-year-old Jamaican Nickecoy Bramwell took out Usain Bolt's Under-17 400m record. Jamaica is just so dominant at sprinting. pic.twitter.com/GSpNQYjZN5