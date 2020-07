Cea mai rapida atleta a Romaniei este si cea mai sexy! 

Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60, 100 si 200 metri, are in palmares pana la varsta de 21 de ani 178 de medalii dintre care 133 sunt de aur.

Marina Baboi, cea mai rapida atleta a noastra din ultimii 2 ani, are in vitrina casei parintilor ei un numar mare de medalii. Sportiva spune ca cel care se ocupa de trofeele sale este tatal sau!

"La Buzau sunt toate medaliile mele, pentru ca parintii mei sunt niste colectionari inraiti, toate sunt asezate frumos, in vitrine, este un adevarat altar acolo cand intri in sufragerie"- Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60m, 100m si 200m.

2019, cel mai bun an

Marina isi aminteste cu nostalgie cum a fost pentru ea 2019, an in care a participat la 45 de concursuri si a castigat 24 de medalii de aur

"A fost de departe cel mai bun an al meu, a fost cel mai bun an al meu si pe plan international, am reusit sa ajung in prima mea finala europeana la 200 de metri" - Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60m, 100m si 200m.

Primul concurs dupa Pandemie

Dupa o jumatate de an din 2020 in care majoritatea sporturilor au fost puse pe pauza, pentru Marina a venit si prima veste buna: peste doua saptamani va participa la primul ei concurs de dupa pandemie.

"Am emotii de acum, sunt foarte entuziasmata pentru ca anul trecut in perioada aceasta sezonul se apropia de final, iar eu abia acum incep"- Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60m, 100m si 200m.

Singurul regret pe care il are este acela ca va fi prima data cand parintii ei nu vor putea veni sa o vada la concurs, deoarece competitia va fi fara spectatori, asa cum impun noile reguli.

"Parintii mei sunt foarte aproape de mine, dar ei au fost tot timpul acolo, ei m-au impins si m-au sustinut" - Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60m, 100 m si 200m.