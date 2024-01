Wolverhampton s-a impus cu 2-0 pe terenul lui West Brom, datorită golurilor marcate de Neto și Cunha. Meciul a fost unul plin de incidente, în special după cel de-al doilea gol, marcat de Cunha în minutul 78. Mai mulți fani au pătruns pe teren, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care s-au bucurat jucătorii lui Wolves.

Lucrurile au degenerat, fanii încăierându-se, iar unul dintre ei a fost surprins așa cum nu s-a mai văzut de mult timp pe un stadion din Anglia. Unul dintre fanii lui West Brom a fost filmat cu fața complet acoperită de sânge, fiind reținut de poliție pe gazon și dus în afara terenului de joc.

În acest timp, fanii lui Wolves cântau „Lăsați-l să moară...” la unison.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.

The Wolves fans sing “let him die…”

Scenes English football hasn’t seen for many, many years. ???? pic.twitter.com/xluR6eIuuL