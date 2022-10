Manchester United a remizat în etapa a noua cu Newcastle United, 0-0, pe Old Trafford. Folosit titular de de Erik ten Hag (53 ani), Cristiano Ronaldo (37 ani) a prins doar 72 de minute în teren, ieșind în evidență doar cu o reușită anulată de către arbiru.

Cristiano Ronaldo a fost „coșmarul” lui Tottenham sezonul trecut

Starul portugez are șansa de a se revanșa etapa viitoare, împotriva lui Tottenham, pe 19 octombrie. La conferința de presă Antonio Conte (52 ani) a fost întrebat cât de mult îl place pe Cristiano Ronaldo, având în vedere că sezonul trecut a marcat o triplă în meciul direct.

„Cred că sunt ultima persoană pe care s-o întrebați asta, pentru că data trecută a marcat un hat-trick împotriva noastră. Și țin degetele încrucișate...

Vorbim despre un jucător grozav, unul de top, care continuă să facă diferența pentru echipa la care joacă. Cristiano și Messi au scris povestea fotbalului în ultimii 10-15 ani.

Nu cred că există niciun cuvânt pentru a descrie măreția celor doi. Am o mare admirație pentru Cristiano, pentru profesionalismul lui, dar sper că mâine va rămâne calm, nu ca în sezonul trecut, când ne-a dat 3 goluri.

Am pierdut cu 2-3, dar am pierdut împotriva lui, nu împotriva lui United. Îmi amintesc asta foarte bine, pentru că am făcut un joc foarte bun, iar el l-a rezolvat de unul singur”, a declarat Antonio Conte, potrivit football.london.