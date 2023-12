Xavi a reacționat după al treilea meci fără victorie la FC Barcelona

FC Barcelona și Valencia și-au dat întâlnire în a 17-a etapă din primul eșalon al Spaniei pe ”Estadio de Mestalla”. La capătul celor 90 de minute, ambele echipe au împărțit punctele.

Pentru catalani a fost a treia partidă din toate competițiile fără succes. Ultima dată când Barca a câștigat a fost la începutul lui decembrie, cu Atletico Madrid, scor 1-1.

”Suntem pe drumul cel bun. Bineînțeles, trebuie să evoluăm să câștigăm titluri și sunt sigur că o vom face. Vestiarul e supărat, dezamăgit, la fel ca mine, pentru că am jucat bine, destul cât să câștigăm meciul”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Xavi: “We are on the right path. We obviously must improve to win titles and I’m sure we will”.

“Dressing room is upset, disappointed, like me, because we played a good game, good enough to win”. pic.twitter.com/CVbFTILcSY