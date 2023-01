Vești teribile pentru Chelsea. Anunțul lui Graham Potter

Christian Pulisic s-a accidentat la genunchi în minutul 19 din meciul Chelsea - Manchester United (0-1, etapa 19 Premier League).

Inițial, antrenorul de pe Stamford Bridge a precizat că fotbalistul ar putea lipsi pentru câteva săptămâni. Cu toate acestea, Graham Potter a revenit cu o actualizare în ce privește starea lui Pullisic și a evidențiat că situația este mai urâtă decât atât.

„Christian o să lipsească câteva luni bune, credem noi. Să sperăm că durata va fi mai scurtă de atât, totuși”, a precizat Graham Potter, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Bad news for Christian Pulisic. Graham Potter: “Christian is gonna be out for a couple of months we think, hopefully less”. ???????????????? #CFC

“Raheem Sterling, less than than this but we are still evaluating the extent”, @AdamNewson reports. pic.twitter.com/3Gf5oJzos8