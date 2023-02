Van Dijk i-a definitivat soarta lui Jurgen Klopp la Liverpool. Ce a subliniat

Mai mult, după eșecul de la „masa bogaților”, Liverpool nu a reușit să redreseze situația nici în campionat. Elevii lui Jurgen Klopp au remizat cu locul 12 din Premier League, Crystal Palace, în deplasare, scor 0-0.

Virgil van Dijk a vorbit despre situația tensionată în care se află Jurgen Klopp, având în vedere că Liverpool se situează și pe locul șapte în eșalonul de top al angliei, după 23 de meciuri disputate.

Stoperul neerlandez a precizat că nu se pune problema ca tehnicianul neamț să părăsească trupa din Merseyside și a evidențiat că se lucrează din greu pentru ca situația să fie remediată.

„Desigur, Klopp este antrenorul și nu se va schimba asta. Sunt foarte fericit cu el, iar el e fericit la Liverpool. Sper că se vor schimba lucrurile, pentru asta muncim atât”, a spus Virgil van Dijk, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Virgil van Dijk confirms Klopp will stay at Liverpool: “Of course, Klopp is the boss and that doesn’t change. I‘m very happy with him, he’s very happy at Liverpool”, tells SkyDE @Plettigoal ???? #LFC

“I hope better times are coming again, that’s what we are working for”. pic.twitter.com/rOO9BQcibK