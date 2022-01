Tottenham transferă tot din Serie A! Antonio Conte și-a mai adus un star de la fosta echipă 

Antonio Conte (52 ani) a fost numit noul manager al lui Tottenham în noiembrie 2021, iar încă de la primele declarații, italianul a susținut că are nevoie de întăriri. Iar acestea au venit. Antrenorul a bifat deja două transferuri, ambele din Serie A.

După ce a reușit să-l împrumute pe Dejan Kulusevski (21 ani) de la Juventus, până la finalul sezonului, Antonio Conte a mai convins un jucător de la multipla campioană a Italiei să vină la Spurs. Rodrigo Bentancur (24 ani) a semnat un contract cu londonezii până în vara lui 2026, iar „Bătrâna Doamnă” a încasat 19 milioane de euro în schimbul său.

✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit.

Welcome to Spurs, Rodrigo! ????????