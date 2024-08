Dominic Solanke (26 de ani) a impresionat cu evoluțiile sale din sezonul precedent de la Bournemouth și a prins un transfer spectaculos la una dintre echipele cu pretenții din Premier League.

Pentru a-i convinge pe cei de la Bournemouth să renunțe la serviciile lui Solanke, cei de la Tottenham au plătit nu mai puțin de 75 de milioane de euro, sumă ce reprezintă un record pentru ambele cluburi.

În cursul zilei de sâmbătă, Tottenham a oficializat transferul atacantului englez, care a semnat o înțelegere valabilă pe șase ani, până în 2030.

”Suntem încântați să anunțăm transferul lui Dominic Solanke de la Bournemouth. Bun venit la Tottenham, Dominic!”, a transmis clubul londonez.

Solanke ar putea debuta sub comanda lui Ange Postecoglou în prima etapă a noului sezon de Premier League, când Tottenham o va întâlni pe nou-promovata Leicester, pe 19 august.

We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.

Welcome to Tottenham, Dominic! ????