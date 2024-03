De mai bine de doi ani, Todd Boehly este numărul unu la clubul de pe Stamford Bridge, dar în următorii ani nu va mai fi omul care decide totul la fosta campioană a Angliei.

Anunțul a fost făcut de publicația engleză Daily Mail, care scrie că patronii de la Clearlake Capital, care dețin pachetul majoritar de acțiuni la Chelsea, ar vrea facă schimbări la nivelul conducerii clubului începând cu anul 2027.

De când Chelsea a fost preluată de noul acționariat, londonezii au cheltuit sume uriașe pentru transferuri, care ajung la un total de aproximativ un miliard de euro în ultimii doi ani.

???? Todd Boehly will be REMOVED as Chelsea chairman in 2027 as the majority owners Clearlake Capital plan to switch to a new figurehead for the club. ❌

