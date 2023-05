Telenovela Jude Bellingham, la final! Cu cine va semna puștiul minune de la Borussia Dortmund

Puștiul de la Borussia Dortmund se află pe lista celor mai importante cluburi din lume, iar acum se pare că a luat decizia finală.

Jude Bellingham, gata să semneze cu Real Madrid

Fabrizio Romano anunță, miercuri, că negocierile dintre Real Madrid și Borussia Dortmund au intrat pe ultima sută de metri. De asemenea, Jude Bellingham și echipa sa și-ar fi dat acordul pentru a semna cu gruparea din La Liga.

În zilele următoare ar urma să aibă loc o întâlnire finală între reprezentanții celor două cluburi, unde înțelegerea va fi parafată. Suma de transfer ar urma să depășească 100 de milioane de euro!

????⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023

Jude Bellingham se află din 2020 la Borussia Dortmund. El a fost transferat la acel moment de la Birmingham, în schimbul sumei de 25 milioane de euro. În prezent, mijlocașul englez mai are un contract valabil cu Borussia până în iunie 2025.

Cifrele jucătorului

Cotat la 120 de milioane de euro de site-ul Transfermarkt, Jude Bellingham are la aciv 130 de meciuri oficiale pentru BVB. El a înscris 21 de goluri și a livrat 25 de pase decisive până în acest moment.

În actuala stagiune, Bellingham a marcat de cinci ori și a pasat decisiv în tot atâtea rânduri. El a evoluat în 93% dintre minutele disputate de Borussia în acest sezon.

Pentru echipa națională, Bellingham a strâns 24 de selecții și a înscris un gol. El a rămas în istoria clubului Birmingham ca fiind cel mai tânăr marcator de până acum, după ce a punctat la numai 16 ani și 63 de zile. De asemenea, britanicii vor primit 5% din viitorul transfer al mijlocașului. Asta înseamnă că Borussia va trebui să redirecționeze spre club o parte din banii primiți de la Real Madrid, dacă transferul se va concretiza.

Manchester United și Liverpool au fost și ele foarte interesate de serviciile lui Bellingham, însă se pare că Real Madrid va câștiga cursa.

Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a dat de înțeles că jucătorul este prea scump pentru clubul său: "Nu știu de ce vorbim despre lucruri pe care teoretic nu le putem avea. Dacă un copil spune că vrea un Ferrari de Crăciun, îi spui că nu-ți permiți și că nu-l poate conduce. Încercăm absolut totul pentru a avea ce ne dorim și ce avem nevoie", a spus recent neamțul.