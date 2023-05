Știm prima echipă care a retrogradat matematic din Premier League

Southampton se întoarce în eșalonul secund după 11 ani. ”Sfinții” au rămas pe ultimul loc, cu 24 de puncte, fără șanse de a se mai salva de la retrogradare după ultimul rezultat, 0-2 cu Fulham.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, dar Fulham a dat lovitura imediat după pauză prin Carlos Vinicius, în minutul 48, iar ”vedeta” Mitrovic a dat lovitura în minutul 72 și a stabilit scorul final.

Southampton are patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri din Premier League și doar șase victorii în 36 de etape.

