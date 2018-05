"Stie cineva un loc unde se pot repara trofee?" Jucatorii lui City s-au amuzat dupa ce au fost la un pas sa distruga trofeul Premier League: raspunsul FABULOS al lui Ramos

In ce sarbatoreau castigarea campionatului, pustiul Oleksandr Zinchenko a lovit din neatentie trofeul care a cazut pe gazon. Trofeul nu a fost avariat, iar jucatorii lui City s-au amuzat in vestiar dupa acest moment.



"Stie cineva un loc unde se pot repara trofee? Intreb pentru un prieten", a fost mesajul postat de Ilkay Gundogan pe contul sau de Twitter. Mijlocasul german a primit imediat raspuns... de la Sergio Ramos.



"S-ar putea sa stiu cateva locuri, dar nu am mai sunat din 2011. Devine o moda ca trofeele sa cada", a fost replica lui Ramos care s-a viralizat rapid.

