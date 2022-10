Steven Gerrard, mesaj de "gladiator" la Aston Villa după ultimele informații din presa internațională. Ce a spus antrenorul

"Orășenii" se află pe poziția a 16-a și nu a mai câștigat de trei etape. Aston Villa a remizat cu Leeds (0-0), Nottingham (1-1) și a pierdut 0-2 cu Chelsea.

În presa internațională au apărut informații cu privire la faptul că Aston Villa își dorește să se despartă de Steven Gerrard, însă antrenorul a venit cu un mesaj important înainte de meciul cu Fulham din Premier League.

„Vreau să demonsterz tuturor că pot să devin un antrenor mai bun. Sunt aici să mă lupt și să conduc fiecare minute și fiecare zi și am încredere profundă în mine că voi reuși să redresez totul”, a spus Steven Gerrard, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

