Singurul lucru care stă în calea transferului lui Gareth Bale

Cândva piesă de bază în echipa italianului la Real Madrid, Bale nu a prins foarte multe minute în acest sezon, fiind și accidentat. Sunt șanse foarte mari ca atacantul galez să plece de pe ”Bernabeu” la finele acestui sezon, iar posibila sa destinație ar putea fi chiar Premier League.

Tottenham l-a împrumutat pe Bale în sezonul precedent de la Real Madrid, iar acum l-ar putea lua definitiv de la fosta campioană a Europei. Gratis!

Totul depinde de antrenorul Antonio Conte, care trebuie să-și dea ”OK-ul” pentru transfer, notează jurnalistul Ekrem Konur.

