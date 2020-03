Se reia Premier League! Decizia luata de Federatia din Anglia dupa sedinta de astazi! Cand se va juca din nou

A fost anuntata perioada cand ar putea sa se reia Premier League.

Premier League ar urma sa se dispute in luna iulie, insa meciurile se vor disputa cu portile inchise. Potrivit site-ului liverpoolecho.co.uk, astazi a avut loc o sedinta intre reprezentantii Federatiei si Ligii din Anglia. Daca situatie din Angia va permite si pandemia coronavirusului va trece, meciurile din Premier League se vor relua in iulie.



Totusi, acest scenariu este putin probabil in conditiile in care in Marea Britanie, cazul celor infectati cu COVID-19 este din ce in ce mai mare si a lovit si cateva cluburi de fotbal.