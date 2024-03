Antrenorul Sean Dyche, cunoscut pentru stilul său aspru de a conduce echipele, a provocat un incident nefericit la restaurantul unde se duseseră clubul Everton după antrenament.

Potrivit GOAL, în timpul unei mese în compania jucătorilor, Dyche l-a lovit pe fundașul Nathan Patterson (22 de ani) cu mai multă forță decât a intenționat, generând surprindere și dezaprobare printre colegii lui Patterson.

Situția a escaladat rapid, iar James Tarkowski a intervenit pentru a calma spiritele. Dyche și-a cerut ulterior scuze lui Patterson, iar conflictul s-a stins în cele din urmă fără repercusiuni semnificative.

James Tarkowski had to pull Sean Dyche aside during a meal in Portugal after the Manager jokingly slapped Nathan Patterson on the head harder than what he meant to. Patterson was said to be embarrassed and some players unimpressed. Dyche apologised afterwards

(Via @MailSport ) pic.twitter.com/kPh6oyEOTR