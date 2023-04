El e portughezul care e mai curtat decât Cristiano Ronaldo, Rafael Leao și Joao Felix! 

Joao Palhinha este unul dintre fotbaliștii remarcați în actuala ediție a Premier League. Mijlocașul central al lui Fulham, care ocupă locul 10 în clasament și a ajuns în sferturile de finală ale FA Cup, ar putea ajunge la un club cu pretenții mai mari, în perioada de mercato din vară.

Fulham negociază deja aducerea lui Uribe

Portughezul este urmărit atent de Manchester United, Liverpool, Arsenal, PSG, Newcastle United, Tottenham și Chelsea, fiind o variantă mai ieftină, dar la fel de bună, ca Jude Bellingham, pentru care Borussia Dortmund cere peste 140 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.

Fulham speră să primească cel puțin 60 de milioane de euro pentru fotbalistul său, în condițiile în care a început deja negocierile cu FC Porto pentru achiziționarea lui Mateus Uribe (32 de ani), internațional columbian, care mai este dorit de Atletico Madrid și Lazio și ar putea costa doar 15 milioane de euro.

Joao Palhinha, cumpărat cu 20 de milioane de euro de la Sporting

Joao Maria Lobo Alves Palhinha Goncalves (27 de ani / 190cm) este născut la Lisabona și s-a format la Alta de Lisboa, Sacavenense și Sporting Lisabona, iar la seniori a fost legitimat la Sporting Lisabona B (2014-2015), Moireirense (2015-2016 / împrumutat), Sporting Lisabona (2016, 2017-2018, 2019-2022), Belenenses (2016-2017 / împrumutat), Sporting Braga (2018-2019 / împrumutat) și Fulham (2022-2023).

El poate evolua ca închizător, mijlocaș central și fundaș central, are 20 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Portugaliei, iar în palmaresul său se găsesc un titlu de campion (2020-2021), două Cupe (2020-2021, 2021-2022), o Cupă a Ligii (2019-2020) și o Supercupă (2021) în Portugalia. A fost cumpărat de Fulham cu 20 de milioane de euro, în iulie 2022, iar acum este cotat la 35 de milioane de euro. În acest sezon are 31 de meciuri și 4 goluri pentru "The Cottagers".

