În meciul cu Liechtenstein, ”veteranul” din atacul lusitanilor a reușit să transforme un penalty pentru 3-0, după ce au mai marcat Joao Cancelo și Bernardo Silva.

Cu reușita de pe ”Jose Alvalade” din Lisabona, Ronaldo a atins o altă bornă istorică: 150 de goluri marcate din penalty în întreaga sa carieră. CR7 nu s-a lăsat și a reușit ”dubla” în minutul 63, cu o execuție superbă din lovitură liberă.

120 goluri a marcat fostul Balon de Aur pentru naționala Portugaliei, în 197 de partide.

