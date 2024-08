S-a ”rupt” starul lui Manchester United: ”Sunt foarte frustrat”

Echipa pregătită de Erik ten Hag a obținut o victorie în prima etapă (1-0 vs. Fulham) și o înfrângere în cea de-a doua rundă a eșalonului de elită englez (1-2 vs. Brighton).

Mason Mount, mijlocașul central cotat la 35 de milioane de euro și adus de la Chelsea la începutul stagiunii precedente pentru 64.2 milioane de euro, s-a ”rupt” în partida anterioară cu Brighton.

”În timpul ultimului joc am cauzat o problemă minoră de mușchi. O să absentez câteva jocuri. Am muncit din greu să revin la forma mea, m-am simțit pregătit. Voiam să vă spun cât de frustrat mă simt acum”, a spus Mason Mount, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

