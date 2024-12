Prezent la un eveniment caritabil, atacantul de 27 de ani a vorbit despre viitorul său, explicând că este dispus pentru o nouă provocare pe plan profesional, iar reacția lui Ruben Amorim nu a întârziat să apară.

"Totul este în regulă, vom încerca să facem diferite lucruri pentru a-l determina pe Marcus să ajungă la nivelul bun arătat în trecut.

Clubul are nevoie de mari talente, iar el este un mare talent, de care avem nevoie să performeze la cel mai înalt nivel. Vreau să-l ajut pe Marcus", a declarat tehnicianul lui Manchester United.

Ce a declarat Marcus Rashford despre viitorul său

"Mă simt neînțeles, dar sunt ok cu asta. Sunt un om simplu, iubesc fotbalul. Asta a fost viața mea dintotdeauna. E dezamăgitor să fii lăsat în afara unui derby. Dar sunt cineva care a ajuns la maturitate și pot să gestionez coborâșurile.

Ce o să fac în legătură cu asta? Să mă plâng sau să mă descurc cât de bine pot data viitoare când voi fi selecționat? Personal, cred că sunt pregătit pentru o nouă provocare și pași noi.

Când voi pleca, nu vor fi resentimente. N-o să auziți niciodată ceva de rău despre Manchester United de la mine. Așa sunt eu ca persoană.

Dacă știu că o situație e grea, n-o s-o fac eu și mai grea. Am văzut cum au plecat alți jucători în trecut și nu vreau să fiu persoana aia. Când plec, voi transmite un mesaj și va fi scris de mine", a declarat britanicul, pentru jurnalistul Henry Winter.