Revenire spectaculoasă la Manchester City! Pep Guardiola a aprobat transferul

La Manchester City ar putea reveni Ilkay Gundogan, la doar un an după ce mijlocașul a plecat gratis la Barcelona. Deși a fost om de bază în sezonul trecut, cu 51 de meciuri jucate, germanul nu mai intră în planurile clubului catalan.

FC Barcelona vrea să se despartă de Gundogan, cu doi ani înaintea expirării contractului, iar de serviciile sale s-ar fi interesat cluburi din Qatar sau Arabia Saudită. Totuși, pe fir a intrat și Manchester City, care este dispusă să îl readucă pe Etihad.

Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, și-a dat deja acordul pentru revenirea lui Ilkay Gundogan, însă decizia va fi luată de fotbalist, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Ilkay Gundogan a jucat șapte sezoane la Manchester City, în perioada 2016-2023, când a câștigat cinci titluri în Premier League și un trofeu UEFA Champions League.

???????? Understand Pep Guardiola has already approved Ilkay Gündogan’s return to Manchester City.

Pep wants Gündo back as talks are now taking place with his camp, first contact made yesterday.

Decision up to Gündogan as he has proposals also from Saudi/Qatar; Man City, on it. pic.twitter.com/7jdk9l6WiD