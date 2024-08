Decizia luată de internaționalul german i-a luat prin surprindere pe fanii catalani, mai ales că, în această vară, la Barcelona a venit Hansi Flick, fostul selecționer al Germaniei.

Gundogan a decis să plece de la Barcelona și își caută deja o altă echipă. Prioritatea mijlocașului german este revenirea la Manchester City, acolo unde a fost căpitan și unde a câștigat cinci titluri și un trofeu UEFA Champions League.

Imediat după ce au auzit de intenția lui Gundogan de a pleca de la Barcelona, ”cetățenii” au început deja negocierile pentru revenirea sa pe Etihad Stadium, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe contul său de Twitter.

???????? Manchester City have made contact with Ilkay Gündogan’s camp over potential return for German midfielder.

City and Pep Guardiola open to consider Gündo’s comeback.

↪️⚠️ Barça want Gündogan to leave… and he also received approaches from Qatar, Saudi and more clubs. pic.twitter.com/hHmZhao0jj