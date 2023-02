Reacția lui Pep Guardiola după ce s-a scris că poate pleca de la Manchester City în urma scandalului imens 

În cursul zilei de luni, Premier League anunța că Manchester City este anchetată, fiind acuzată că a încălcat de nu mai puțin de 100 de ori fair-play-ul financiar din Anglia, în ultimii ani. Deși s-au scris multe pe subiect, inclusiv că se cere excluderea din competiție a campioanei en-titre sau depunctarea, cazul urmează să fie anchetat.

Pep Guardiola a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Aston Villa din campionat, iar acolo a vorbit despre subiectul care a ținut prima pagină a ziarelor din Marea Britanie.

Antrenorul a punctat că nu înțelege de ce echipa sa a fost „condamnată” din start, în ciuda faptului că nu există o decizie clară în acest sens.

„Primul gând a fost că am fost deja condamnați. Ce se întâmplă acum, ce s-a întâmplat luni este același lucru precum s-a întâmplat cu UEFA. Am avut deja acuzații acum am fost acuzați. Trebuie să înțelegeți că 19 echipe din Premier League ne acuză fără să avem ocazia de a ne apăra.

Cuvântul clubului, patronului meu, directorului meu, CEO-ului meu, oamenilor mei, care au explicat totul de-a lungul acestor trei sau patru ani...știți exact de ce parte sunt. Pe de altă parte, aș spune că suntem norocoși că trăim într-o țară minunată și într-o societate unde toată lumea este nevinovadă până la proba contrarie. Noi nu am avut această oportunitate, avem deja sentința pusă și dură.

Nu știu ce s-a întâmplat. De cealaltă parte, personal, mă bucur că suntem aici, așa cum s-a întâmplat și la UEFA. Ok, avem șansa să ne apărăm, cred că avem avocați buni, UEFA a avut avocați buni și Premier League, cu 19 echipe, își vor lua avocați buni pentru a-și apăra poziția, așa cum vom face și noi.

Timpul va dicta ce se va întâmpla. În cazul în care nu suntem nevinovați, vom accepta ceea ce judecătorul, Premier League, decide. Însă ce se întâmplă dacă, în aceeași situație precum cea cu UEFA, suntem nevinovați? Ce se întâmplă cu recuperarea daunelor primite?

În această lume nu sunt dușmani sau prieteni, ci doar interese”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.

Catalanul a semnat un nou contract cu „cetățenii”, valabil până în 2025, însă odată cu apariția scandalului s-a scris că ar putea pleca de la echipă. În acest context, au fost scoase la suprafață declarațiile lui mai vechi, în care spunea că dacă este mințit de club, atunci va pleca.

Întrebat despre subiectul menționat, Pep Guardiola a oferit un răspuns sigur.

„Nu mă voi mișca de pe acest scaun, vreau să stau. Mai mult ca niciodată, sunt sigur. Ei nu m-au mințit. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu UEFA, nu am făcut nimic greșit. De ce nu ar trebui să am încredere în oamenii mei?”, a adăugat antrenorul.

???? "Just in case we are not innocent, we will accept what the judge or Premier League will decide."

Pep Guardiola questions what happens next if Manchester City are found innocent pic.twitter.com/E225wc3Ess