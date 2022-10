Raphael Varane a izbucnit în lacrimi la Chelsea - Manchester United! Fundașul central, în pericol să rateze Campionatul Mondial 

Chelsea și Manchester United au remizat în etapa a 11-a din Premier League, 1-1, pe Stamford Bridge. Iar pentru „diavolii roșii” a fost un meci care a atins cote maxime. Cu Cristiano Ronaldo (37 ani) exclus din lot penru că a plecat mai devreme la vestiare contra lui Tottenham, cu Raphael Varane (29 ani) ieșit de pe teren în lacrimi, Manchesdter United a găsit puterea să egaleze în minutul 90+4, prin Casemiro (30 ani).

This debut goal is one to remember for Casemiro & United fans ????#MUFC #ManUtd pic.twitter.com/wuV1VD2nKz