Probleme pentru Liverpool! Cât de gravă e accidentarea lui Mohamed Salah

Fotbalistul a cerut să fie schimbat cu un minut înainte de finalul primei reprize, după ce a acuzat probleme medicale la picior. Mohamed Salah a părăsit suprafața de teren în lacrimi - DETALII AICI.

Agentul egipteanului, Ramy Abbas, a vorbit despre situația lui Mohamed Salah, care nu-și va mai putea ajuta naționala în cadrul Cupei Africii. Impresarul a precizat că accidentarea e cât se poate de serioasă.

Ramy Abbas a subliniat faptul că Mohamed Salah va sta pe bară aproape o lună și că a revenit în Marea Britanie pentru a beneficia de sistemul de recuperare de la Liverpool.

”Accidentarea e mult mai serioasă decât la prima vedere. O să fie out pentru 21-28 de zile. Singura șansă să mai participe la Cupa Africii e să beneficieze de o reabilitare intensivă în Marea Britanie și să revină la națională în momentul în care e gata”, au fost cuvintele lui Ramy Abbas, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Mo Salah’s agent Ramy Abbas statement.

“The injury is more serious than first thought. He will be out for 21-28 days”.

“His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the UK and rejoining the team as soon as he is fit”. pic.twitter.com/thRhcv4AVg