Plecări pe bandă rulantă de la Liverpool! După Firmino, se anunță încă o despărțire

Mai mulți jucători vor pleca de pe Anfield, cel mai sonor nume fiind cel al lui Roberto Firmino (31 de ani). Pe lângă acesta, vor mai pleca Naby Keita și Alex Oxlade-Chamberlain (29 de ani).

Ultimul a fost transferat în 2017 de la Arsenal, pentru 38 de milioane de euro, și a intrat în ultimele luni de contract. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că ”Ox” este ”gata să plece de la Liverpool liber de contract” la finalul acestui sezon.

În ultima perioadă nu au existat zvonuri legate de o posibilă prelungire a contractului cu Liverpool și se aștepta ca cele două părți să încheie colaborarea, având în vedere că mijlocașul englez nu a reușit să se impună pe Anfield și nu a fost, în ultimele trei sezoane, o piesă importantă în echipa lui Jurgen Klopp.

Alex #OxladeChamberlain is ready to leave #Liverpool as a free agent at the end of the season. #transfers #LFC