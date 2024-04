"Pare să fie favoritul". Jamie Carragher a dezvăluit numele tehnicianului care ar urma să ajungă la Liverpool

Tehnicianul a anunțat că va lua o pauză de la antrenorat, pentru că se simte epuizat după experiența trăită alături de ”cormorani”.

Gruparea din Premier League este nevoită să îi caute un înlocuitor tehnicianului german, iar printre numele vehiculate s-au numărat Xabi Alonso, cel care a avut parte de un sezon perfect alături de Bayer Leverkusen, dar și Ruben Amorim, tehnicianul lui Sporting Lisabona.

Ambele variante par să fi picat, iar Jamie Carragher a anunțat că oficialii 'cormoranilor' și-ar fi îndreptat atenția spre Roberto De Zerbi, antrenorul lui Brighton.

"Richard Huges (n.r. - viitorul director sportiv al lui Liverpool) l-a vrut pe De Zerbi la Bournemouth, deci pare să fie favorit acum", a spus Jamie Carragher.

Dorit de Liverpool, FC Barcelona și Bayern Munchen, Roberto De Zerbi are o clauză de reziliere de aproximativ 13 milioane de lire sterline, valabilă doar în vara lui 2024.

Richard Hughes wanted De Zerbi at Bournemouth, so he must be the favourite if this is true.

Ornstein doesn’t get much wrong tbf! https://t.co/xqA9GEaN5w